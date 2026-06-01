Senior .NET-utvecklare inom AI och produktutveckling
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett växande produktbolag som moderniserar sin plattform och satsar på skalbara lösningar, AI och nästa generations användarupplevelse. Du blir en del av ett utvecklingsteam som arbetar i en modern .NET-miljö i Azure, med stort fokus på CI/CD, automatiserade tester och hållbar systemarkitektur.
Här får du arbeta nära både teknik, produkt och UX genom hela utvecklingskedjan – från idé och design till implementation, test och driftsättning. Du får också möjlighet att bidra till utvecklingen av en ny Flutter-applikation och utforska hur AI och LLM-baserade funktioner kan skapa konkret värde för användarna. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill påverka både tekniska vägval och framtida produktupplevelser.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar komplexa webbapplikationer i en modern teknisk miljö.
Du är med och designar nya funktioner och bidrar till utvecklingen av nya produkter.
Du säkerställer hög kvalitet, god prestanda och skalbarhet i lösningarna.
Du arbetar genom hela utvecklingsprocessen, från idé och design till implementation, testning och driftsättning.
Du utforskar och implementerar AI-lösningar och LLM-baserade funktioner.
Du använder moderna AI-verktyg som stöd i utvecklingsarbetet.
Du arbetar med CI/CD-processer och automatiserade tester för att skapa ett stabilt och effektivt flöde.
Du bidrar till att förbättra utvecklingsmetoder, processer och arbetssätt tillsammans med teamet.
Du samarbetar nära kollegor inom teknik, produkt och UX för att skapa lösningar med tydligt användarfokus.
KravMinst några års erfarenhet av professionell utveckling i .NET.
Erfarenhet av modern systemutveckling och kvalitetsfokuserat utvecklingsarbete.
Förmåga att skriva tydlig, hållbar och välstrukturerad kod.
Intresse för produktutveckling och användarupplevelse.
Förmåga att göra välavvägda beslut mellan utvecklingstakt, kvalitet och långsiktig förvaltning.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Flutter.
Erfarenhet av React, Angular eller Vue.
Erfarenhet av SQL och databasoptimering.
Erfarenhet av Azure eller andra molnplattformar.
Erfarenhet av AI-, LLM- eller generativa AI-lösningar.
Utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827310-2028093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
