Administratör, Sektor Lärande
2026-06-01
Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Sektor lärande ansvarar för all skolverksamhet i Orust kommun och omfattar cirka 400 medarbetare. Inom sektorn finns Lärandekontoret, där vi är sex medarbetare och nu söker en ny kollega. Kontoret är placerat i kommunhuset i Henån, där vi arbetar nära varandra i en gemensam korridor. Då vi är en relativt liten organisation innebär arbetet ett brett uppdrag, stora påverkansmöjligheter och en central roll i det pågående utvecklingsarbete.
Vi befinner oss i en spännande fas där vi inventerar vår verksamhet, vilka behov som finns samt utvecklar och förbättrar vår verksamhet så att vi möter sektorns behov på bästa sätt. Du blir en del av detta arbete tillsammans med oss på enheten.
Vårt uppdrag är att ge stöd och service till hela sektorn, med fokus på hög kvalitet och att möta verksamheternas behov. Vi strävar också efter att skapa likvärdighet inom sektorn.
Vi söker en administratör som i huvudsak ska arbeta med barnomsorgs- och ekonomiadministration. Arbetet inom barnomsorgen omfattar bland annat hantering av köer, placeringar och fakturering. I uppdraget ingår också administrativa arbetsuppgifter kopplade till både förskola och grundskola, särskilt sådant som ska rapporteras till huvudman och externa myndigheter. Den ekonomiska delen av uppdraget innebär bland annat att säkerställa korrekt utbetalning till fristående förskolor och skolor, hantering av interkommunal ersättning (IKE) samt arbete med fakturor för enheten och sektorn. Arbetet innebär samarbete med samtliga verksamheter inom sektorn samt med flera andra delar av kommunen. Du har också externa kontakter med andra kommuner och myndigheter. Vårdnadshavare är en viktig målgrupp och samarbetspart i arbetet.
Vi söker dig som är flexibel och har ett intresse för att utveckla arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling. Som person är du positiv, relationsskapande och engagerad, med ett genuint intresse för utbildning och kunskap. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete och har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor, både internt och externt.
Minst eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 2 års aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom barnomsorg, förskola eller skola
Minst 1 års erfarenhet av ekonomiadministration så som fakturahantering, utbetalningar eller liknande
Välkommen med din ansökan redan idag!
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2026-10-01 eller annan överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Körkort: Krävs ej
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vi tillämpar rökfri arbetstid.Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Kontakt
Enhetschef
Helena Zell helena.zell@orust.se +46304334878
9939348