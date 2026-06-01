Projektör och besiktningsman inom tak och fasad
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en fastighetsmiljö med utbildningsfastigheter där tak- och fasadåtgärder behöver utredas, projekteras och följas hela vägen från underlag till färdig lösning. Rollen kombinerar tekniskt djup med praktiskt genomförande och passar dig som vill arbeta nära både handlingar, produktion och kvalitetssäkring.
Du bidrar med professionella utredningar och handlingar för renoveringar inom tak och fasad och blir en viktig del i att skapa hållbara, säkra och väl genomförda projekt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka komplexa fastighetsprojekt med tydlig nytta i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu utreder och projekterar åtgärder inom tak, taksäkerhet, fasad, tegel och plåt.
Du tar fram förfrågningsunderlag och andra tekniska handlingar för tak- och fasadarbeten.
Du arbetar med kalkyl, planering och genomförande av projekt inom området.
Du driver byggledning och följer upp att åtgärder genomförs med rätt kvalitet.
Du genomför besiktningar och kvalitetssäkrar leveranser kopplade till tak- och fasadrenoveringar.
Du samverkar med berörda parter och arbetar på plats vid behov för att stötta projektens framdrift.
I delar av uppdraget kan du även ta ansvar i roller som BAS-P och BAS-U.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av utredning, projektering, genomförande och besiktning av projekt inom tak, taksäkerhet, tegel och fasad.
Du har erfarenhet av att ta fram professionella utredningar, förfrågningsunderlag och övriga handlingar för tak- och fasadarbeten.
Du har erfarenhet av kalkyl och byggledning i byggprojekt.
Du är RISE- och/eller SBR-godkänd.
Du har möjlighet att arbeta på plats vid behov.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från skol- och utbildningsfastigheter eller likvärdiga byggnadstyper.
Erfarenhet av uppdrag där du har haft ansvar som BAS-P och BAS-U.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827365-2028071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9939334