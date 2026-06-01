Interimschef - Inom vård & omsorg (Konsultuppdrag)
Interim Enhetschef inom Vård och Omsorg – Sigtuna
Placering: Sigtuna
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 2026-06-05 – 2026-09-30
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och trygg Interim Enhetschef inom vård och omsorg med inriktning mot särskilt boende för äldre (SÄBO) för ett tidsbegränsat uppdrag i Norra Stockholm.
Uppdraget innebär att säkerställa en väl fungerande verksamhet under ordinarie enhetschefs frånvaro. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för den dagliga driften, personalledning, kvalitet och verksamhetsuppföljning. Arbetet sker på plats hos kunden och i nära samverkan med ansvariga chefer och stödfunktioner inom organisationen.
Vi söker dig som snabbt kan sätta dig in i verksamhetens förutsättningar och självständigt driva arbetet framåt med fokus på kvalitet, stabilitet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som interim enhetschef ansvarar du för att:
Säkerställa den dagliga driften av verksamheten
Leda, stödja och motivera medarbetare i det löpande arbetet
Hantera bemannings- och arbetsmiljöfrågor
Följa upp kvalitet, rutiner och avvikelser
Arbeta med verksamhetsuppföljning och utveckling
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Samverka med interna funktioner inom kommunen
Samverka med externa aktörer såsom vårdkontakter, anhöriga och andra samverkansparter
Bidra till stabilitet, struktur och tydlighet i verksamhetenKvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom äldreomsorg, särskilt boende eller annan jämförbar kommunal vård- och omsorgsverksamhet
Minst fem års erfarenhet av ledande befattning inom vård och omsorg
God kunskap om äldreomsorgens uppdrag och gällande lagstiftning
Erfarenhet av personalansvar, arbetsmiljöarbete och bemanningsplanering
Erfarenhet av kvalitetsarbete, avvikelsehantering och verksamhetsuppföljning
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med dokumentation och uppföljning
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och självständigt ta ansvar för verksamhetens dagliga drift
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet
Erfarenhet av samverkan med legitimerad personal, anhöriga och andra interna och externa aktörer
Erfarenhet av att gå in i interimsuppdrag och snabbt skapa stabilitet i verksamhetenDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, prestigelös och handlingskraftig ledare med god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att skapa förtroende hos både medarbetare, brukare, anhöriga och samarbetspartners. Du trivs i en verksamhetsnära roll och har lätt för att fatta beslut och skapa tydlighet i organisationen.Övrig information
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 5 juni 2026 – 30 september 2026
Placering: Norra Stockholm (Sigtuna)
Arbetet utförs på plats hos kundenSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
