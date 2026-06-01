Transportledare till Mantum i Varberg
Vill du ha en roll där tempot är högt, besluten snabba och ingen dag är den andra lik? Trivs du i en koordinerande roll där du får kombinera struktur, affärstänk och relationer? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Mantum söker nu flera nya transportledare som vill bli en viktig del av verksamheten och vara med och säkerställa att transporter, kunder och projekt flyter på smidigt, även när förutsättningarna snabbt förändras.
Din framtida arbetsgivare
Mantum är en specialiserad transport- och logistikpartner med fokus på komplexa transporter inom bland annat prefab och betong. Verksamheten präglas av högt tempo, stark laganda och ett nära samarbete mellan kunder, chaufförer och projektledning. Här arbetar man lösningsorienterat med kunden i fokus och med målet att alltid leverera med hög kvalitet och precision.
På huvudkontoret i Varberg sitter ett engagerat team som tillsammans driver verksamheten framåt. Rollen som transportledare blir en central del i den dagliga verksamheten där du får stora kontaktytor och en viktig funktion i att få helheten att fungera.
Läs gärna mer om företaget på deras hemsida: https://mantum.se/
Vad erbjuder rollen?
Som transportledare hos Mantum ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp transporter i en verksamhet där mycket är tidsstyrt och där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du trafikleder egna bilar, köper och säljer lass samt säkerställer att leveranser sker enligt plan. Rollen innebär mycket kontakt med kunder, chaufförer och projektledare ute på site, där du fungerar som länken mellan flera olika parter.
Du arbetar löpande med aviseringar, uppföljning av jobb, administration och avstämningar inför fakturering. I rollen ingår även att arbeta affärsmässigt och säljande genom att skapa och utveckla kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter. Du kommer att delta i kundmöten och pulsmöten där det är viktigt att kunna kommunicera professionellt och skapa förtroende.
Arbetet innebär många snabba beslut och högt tempo, särskilt under högsäsongerna under vår och höst. Väderförändringar, ändrade montageplaner och tidskritiska lossningar gör att du behöver kunna prioritera om och hitta lösningar med kort varsel. Du arbetar i systemet Opter och hanterar även uppgifter kopplade till dispenser, avvikelser och transportadministration.
Du kommer arbeta heltid under klassiska kontorstider och utgår från Mantums lokaler på Vagnvägen 11 i Varberg. Start kan ske omgående eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar när det händer mycket och som motiveras av att få lösa problem tillsammans med andra. Du är kommunikativ, framåt och har lätt för att skapa relationer både internt och externt. Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att prioritera rätt även när tempot är högt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från trafikledning, logistik, transportplanering eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat inom åkeri, transport, betong- eller prefabbranschen. Men det viktigaste är inte dina tidigare erfarenheter utan din personlighet, ditt driv och din vilja att lära dig verksamheten!
Du är en engagerad och hungrig person som tar ansvar, gillar att ha många kontaktytor och som vill utvecklas tillsammans med företaget. Vidare är du affärsmässig, vågar fatta beslut och kan stå på dig när situationen kräver det.
Är detta din perfekta match?
Hos Mantum får du en varierande och händelserik roll i ett företag där samarbete, engagemang och lösningsfokus är en naturlig del av vardagen. Du blir en viktig kugge i verksamheten och får möjlighet att påverka, utvecklas och bygga värdefull kompetens inom specialtransporter och logistik.
För dig som gillar högt tempo, affärer, människor och snabba puckar finns här en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är xx. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
