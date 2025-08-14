Kock/Chef
Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. På Boulebar lagar vi sydfransk mat från grunden, hög kvalité på både hantverk och råvaror är viktigt för oss. Hoppas du gillar det med. Vi har plats för både dig som har mycket erfarenhet i köket sen tidigare samt dig som vill utvecklas och lära dig mer!
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
• Älskar ditt hantverk och är nyfiken på att lära dig nytt
• Är inte rädd för att variera mellan kall/varm stationer
• Ansvarsfull och ordningsam
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
Anställningsvillkor
Var: Boulebar Slottsgatan, Örebro
Anställningsform: Deltid. Du bestämmer hur mycket du vill jobba.
När: Start omgående
Vi är anslutna till kollektivavtal.
OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis.
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor?
Kontakta mig på algirdas.vingelis@boulebar.se
Vi ser fram emot att höra mer från dig!
SLOTTSGATAN LOOKING FOR: CHEFS
We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. At Boulebar we cook southern French food from scratch, high quality of both craftsmanship and raw materials is important to us. Hope you like it too. We have room for both you who have a lot of experience in the kitchen before and you who want to develop and learn more!
Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
Love your craft and are curious to learn new things
Is not afraid to vary between cold / hot stations
Responsible and orderly
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.
Terms of employment
Where: Boulebar Slottsgatan, Örebro
Form of employment: After agreement
When: Start as soon as possible
We are affiliated with collective agreements.
ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten boulebars in sweden and denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of pastis. Read more about us here.
If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; algirdas.vingelis@boulebar.se
We look forward to hearing more from you!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: algirdas.vingelis@boulebar.se
Detta är ett deltidsjobb.
Boulebar Sverige AB
(org.nr 556595-6165)
Slottsgatan 6 C (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Boulebar Slottsgatan Kontakt
Tadas Vasiliauskas tadas.vasiliauskas@boulebar.se 0769375640 Jobbnummer
9459137