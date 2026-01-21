Kock/Bar-service till Tilt Bar
2026-01-21
Tilt är en avslappnad och modern bar/restaurant på Nybrogatan, Östermalm, med en mix av högklassiga cocktails och roliga aktiviteter. Vi serverar smashade burgers av hög kvalitet, tillagade med noggrant utvalda råvaror.
Vi värdesätter kreativitet, teamwork och en trivsam atmosfär för både gäster och personal.Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som kock på Tilt - och det är ett stort plus om du även har erfarenhet av service eller bar. Rollen innebär främst matlagning och arbete i köket, men du kommer även vid behov att stötta i baren eller serveringen. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att ge gästerna en helhetsupplevelse.
Tjänsten omfattar 75 %.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillaga mat enligt våra menyer.
Säkerställa hög kvalitet i köket samt hålla ordning och god hygien.
Vid behov bistå med servering och barservice (dryck, beställningar, gästkontakt).
Samarbeta tätt med kollegor i kök, bar och servering.
Bidra till att skapa en positiv upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som
(Starkt meriterande)
Har erfarenhet som kock eller av arbete i köksmiljö - gärna minst 1-2 år.
Har tidigare erfarenhet från bar, servering eller restaurangservice.
Kan arbeta flexibelt med varierande arbetstider (kvällar och helger).
Har ett genuint intresse för matlagning, service och gästbemötande.
(Meriterande)
God stresstålighet och förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Bra samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats med bra gemenskap och en vardag fylld av variation.
En fartfylld och utvecklande miljö där du får jobba nära både kök och bar.
Möjlighet till kompetensutveckling och lärande inom både matlagning och service.Så ansöker du
Maila ditt CV och gärna några rader om dig själv till jobb@tiltbar.se
. Märk mejlet med "Kock/Barservice".
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi ser fram emot att höra från dig - och om du brinner för både mat och service, kanske du är vår nästa kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@tiltbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock/Bar-service". Omfattning
