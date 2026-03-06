Kock ambulerande
2026-03-06
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
Ambulerande kock sökes - för dig som vill jobba mycket, tjäna bra och röra på dig mellan golfbanor
Är du en kock som gillar högt tempo, många arbetstimmar och en lön som faktiskt speglar det?
Bra. Då kanske du är vår nästa ambulerande kock.
Vi driver tre golfkrogar på Tjörn, Orust och i Stenungsund, och under säsongen händer det saker. Mycket saker. Mycket hungriga golfare. Därför söker vi en flexibel kock som kan hoppa in där det behövs - lite som en kulinarisk brandman, fast med stekpanna istället för slang.
Vad jobbet innebär
Du jobbar där behovet är störst på våra tre restauranger
Du lagar mat till hungriga golfare som tycker att de "bara ska ta något snabbt" (vilket sällan är snabbt)
Du är en del av köksteamet och hoppar in i allt från lunchrush till kvällsservice
Du hjälper till att hålla tempot uppe när 60 golfare plötsligt dyker upp samtidigt
Vad vi erbjuder
Många arbetstimmar för den som vill jobba
Möjlighet att tjäna riktigt bra under säsongen
Arbete på tre fina platser: Tjörn, Orust och Stenungsund
Ett gäng kollegor som jobbar hårt men skrattar ofta
Hav, golfbanor och sommar på västkusten som arbetsmiljö
Vi tror att du
Är utbildad kock eller har bra erfarenhet från kök
Klarar av tempo utan att tappa humöret
Är flexibel och kan hoppa mellan våra restauranger
Gillar att jobba mycket när det är säsong
Har humor (det behövs när någon beställer "bara en liten lunch" och det blir fyra rätter)
Körkortskrav
Erfarenhet av säsongskök
Eller om du kan förklara golfregler för kökspersonalen (det är fortfarande ett mysterium för vissa)
Kort sagt:
Vill du jobba mycket, tjäna bra och ha tre av Bohusläns finaste arbetsplatser under samma säsong - då vill vi höra från dig.
Skicka några rader om dig själv så tar vi det därifrån.
Välkommen till ett kök där tempot är högt, skratten många och golfarna alltid hungriga.
tjänsten kan påbörjas nu - oktober
med möjligheter för försäljning tjorn@grytorbuteljer.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: tjorn@grytorbuteljer.se
