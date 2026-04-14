Kock
2026-04-14
Vill du arbeta i ett passionerat kök där kvalitet och kreativitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en engagerad och driven kock som vill bli en del av vårt team till sommaren. Hos oss får du möjlighet att arbeta med råvaror av hög kvalitet och bidra till att skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster.
Om tjänsten
Som kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga rätter enligt meny både lunch & al a carte
Säkerställa hög kvalitet och presentation
Delta i meny utveckling och bidra med egna idéer
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock
Är passionerad för matlagning
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Anställningsform
Visstidsanställning med goda möjligheter till förlängning
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Trevliga kollegor och god laganda
Plats: Nora
Start: omgående
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@norastadshotell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@norastadshotell.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora Stadshotell AB
(org.nr 556606-1940)
Rådstugugatan 21 (visa karta
)
713 31 NORA Jobbnummer
9852627