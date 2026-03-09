Kock
Eddie Café & Restaurang AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eddie Café & Restaurang AB i Linköping
Food & Family har drivits av samma familj i över 30 år. Genom åren har det skett
diverse ändringar samt ombyggnationer. Men under alla dessa år har den röda tråden vart servera dagens lunch från grunden 7 dagar i veckan.
All mat som lagas ska vara från grund och tillagad med omsorg.
Restaurangen ligger i I-huset på övre plan i det nya Matloftet.
Vi söker kock/kokerska med ledarkunskap
Du kommer ingå i ett team på 3 personer.
Utbildning och erfarenhet är meriterande.
Du har ett stort och brinnande intresse av att arbeta som kock. Du ska brinna för
att laga mat från grunden, passion för yrket och viljan att förbättra. Som alla vet i
denna bransch är stresstålighet och planering väldigt viktigt för att verksamheten
och driften ska fungera. Sist men inte minst vilja ha kul.
Vill du vara med och ingå ett fantastiskt team så borde du söka in.
Vi kommer inte kunna ta emot besök eller cv personligen. Märk mejlet med kock/kockerska.
Vi har avtal med hotell och restaurangförbundet.
Mejla till sussi.chamoun@live.se
skriv gärna extra personal . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
via mejl
E-post: sussi.chamoun@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eddie Café & Restaurang AB
(org.nr 556802-3427)
Svedengatan 7 (visa karta
)
581 28 LINKÖPING Arbetsplats
Eddie Café & Restaurang AB Jobbnummer
9785645