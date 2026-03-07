Är du en passionerad kock med ledaregenskaper? Kock sökes Vi söker en passionerad kock som tycker det är roligt att laga god mat från grunden. Vi söker dig som brinner för matlagning och som vet att riktigt bra mat skapas med både fantasi, passion och respekt för råvarorna. Hos oss arbetar du i en trivsam miljö vid sjön där kvalitet, smak och gästupplevelse står i centrum. Skicka gärna din ansökan till: info@sandsjo.se
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Sicka din ansökan till info@sandsjo.se E-post: info@sandsjo.se