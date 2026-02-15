Kock
Botan Restaurang Hb / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-02-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botan Restaurang Hb i Lund
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Botulfs i hjärtat av Lund söker en självgående kock med start så fort vi hittar rätt människa till vårt gäng.
Är du en passionerad kock med minst 5 års erfarenhet av husmanskost och a la carté, samt en gedigen förkärlek för att laga mat från hjärtat? Vill du vara en del av vårt dynamiska team på Botulfs, en välkänd och uppskattad restaurang i Lund! Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en nytänkande kock som har erfarenhet av att arbeta i ett högt tempo och som har ett genuint intresse för matlagning.
Du ska vara kreativ, ansvarsfull och ha förmågan att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-02-15Kvalifikationer
Erfarenhet minst 5 år
Kunskaper i kökets alla delar så som egenkontroll, beställningar mm.
Kunna med nogrannhet kontrollera högt tryck.
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Positiv attityd men teamkänsla.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och CV till oss - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Restaurang Botulfs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: kontakt@botulfs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botan Restaurang HB
Vårfrugatan 8 (visa karta
)
223 50 LUND Jobbnummer
9743151