Kock

Thai T4 / Kockjobb / Halmstad
2026-02-14


Hej! Restaurang Thai T4 i Halmstad söker 2 kockar inom det asiatiska köket ( laga asiatiska mat) Ett plus om du kan tala vietnamesiska. Vi söker dig med 1- 2 år erfarenhet inom yrket. För frågor om tjänsten välkommen att lämna in din ansökan vid personligt besökt på restaurangen. Tack på förhand!
