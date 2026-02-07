Kock
2026-02-07
À la carte-kock sökes till Bryggeriet på Avenyn, Göteborg
Är du en passionerad kock som brinner för kreativ matlagning och vill vara med och leverera smakupplevelser på högsta nivå? På Bryggeriet, mitt på Avenyn, söker vi nu en À la carte-kock som vill bli en del av vårt team och sätta sin prägel på vår meny.Publiceringsdatum2026-02-07Om tjänsten
Som À la carte-kock hos oss kommer du att:
Tillaga och presentera våra rätter med högsta fokus på smak, kvalitet och presentation
Delta i menyplanering och bidra med nya idéer till spännande rätter
Ansvara för mise en place och säkerställa smidiga serviceflöden
Arbeta tätt tillsammans med köksmästare och kollegor för att skapa minnesvärda gästupplevelser
Hålla en hög nivå av hygien, struktur och effektivitet i köket
Vi söker dig som
Har erfarenhet av à la carte och brinner för modern matlagning
Är noggrann, effektiv och trivs i ett högt tempo
Är kreativ och älskar att jobba med fina råvaror
Har en positiv inställning och bidrar till bra stämning i köket
Trivs med att arbeta i team men är även självgående när det krävs
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i hjärtat av Göteborg
Möjlighet att utvecklas inom både kök och organisation
Ett engagerat team som brinner för god mat och service
Konkurrenskraftiga villkor och en dynamisk arbetsmiljö
Om Bryggeriet
Bryggeriet är en välbesökt restaurang och bar på Avenyn i Göteborg. Vi serverar lunch, à la carte, dryck och after work i en pulserande och modern miljö. Här möts internationella influenser med klassiska favoriter, alltid med kvalitet i fokus.
Är du vår nya kock?
Skicka din ansökan och CV till jobb@bryggeriet.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: jobb@bryggeriet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Isaks Söners Bryggeri AB
(org.nr 556594-3494)
Kungsportsavenyen 3
)
411 36 GÖTEBORG
Bryggeriet Jobbnummer
9729507