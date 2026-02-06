Kock
Amvrosia AB / Kockjobb / Alingsås Visa alla kockjobb i Alingsås
2026-02-06
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amvrosia AB i Alingsås
Vill du arbeta som kock i en unik miljö där kvalitet, kreativitet och laganda står i centrum? Vi på Amvrosia söker nu kockar till vårt köksteam - både heltid, deltid och extra vid behov.
På Amvrosia genomsyrar kvalitet, kreativitet och omtanke allt vi gör.
Vår ambition är hög - från maten vi serverar till atmosfären i våra restaurang.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du arbetar nära kollegor i ett högt tempo med stort fokus på råvara, smak och helhetsupplevelse - från lunch till kvällen.
Då tempot kan vara högt är det viktigt att du är organiserad och strukturerad och kan hantera stressiga situationer samt sammarbeta med andra kockar och följa den som leder teamet speciellt på helgerna.
Du ska vara engagerad, initiativrik samt har ett intresse för mat.Kvalitet och god service är något som är mycket viktigt för oss.
För rätt kandidat sker anställningen omgående! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@amvrosia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amvrosia AB
(org.nr 559000-8602), http://www.amvrosia.se
Norra Strömgatan 24 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Jobbnummer
9729212