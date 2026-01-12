Kock
Som Kock hos oss på Leksand Resort kliver du in i en miljö där smaker, kreativitet och teamwork möts varje dag. Här får du bidra med din kunskap och passion för matlagning samtidigt som du är med och skapar vällagade måltider som våra gäster minns långt efter sitt besök. Du blir en viktig del av ett engagerat köksteam som tillsammans ser till att allt flyter på, från förberedelser och service till att hålla köket rent, strukturerat och fullt av arbetsglädje.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du förbereder och tillagar måltider av hög kvalitet
Arbetar tillsammans med övrig kökspersonal för att säkerställa en smidig och effektiv lunch-/middagsservering
Ansvarar över att hålla köket rent och organiserat samt följa gällande krav för livsmedelssäkerhet
Bedömer behovet av råvaror och gör beställningar i samråd med Kökschef
På Leksand Sommarland arbetar du i vår Pasta- och pizzarestaurang med tallriksservering, i vår Bufférestaurang alternativt i någon av våra Streetfoodrestauranger
På Leksand Resort arbetar du i Strandrestaurangen som serverar frukostbuffé, lunch och middagsbuffé
På Hotel & Restaurang Moskogen arbetar du framförallt i lunchrestaurangen som serverar buffé, men också vid middagar och cateringPubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som trivs i en miljö där högt tempo, teamwork och matglädje är en självklar del av vardagen. Du har minst två års erfarenhet av kockyrket och är trygg i att leverera mat av hög kvalitet, oavsett om du arbetar med buffé, tallriksservering eller streetfood. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att skapa vällagade måltider. Du är serviceminded i ditt sätt att arbeta, prestigelös och van att samarbeta tätt med kollegor för att få köksflödet att fungera smidigt. Du har goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Anställningen är en säsongsanställning på 100% under perioden juni-augusti. Individuell lönesättning. Övriga villkor enligt kollektivavtal med Visita-HRF Gröna riksavtalet. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Leksand Resort AB är en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du vatten- och nöjesparken Leksand Sommarland, vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.
Hos Leksand Resort är vi närmare 40 engagerade helårsanställda och under sommarsäsongen är vi över 400 medarbetare - alla med samma mål: att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor i natursköna miljöer, utmanande aktiviteter och nervkittlande attraktioner, samt mat för alla tillfällen - från en snabb lunch till vällagade middagar. Så ansöker du
