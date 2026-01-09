Kock
2026-01-09
Kock, Restaurangverksamheten på Läckö Slott
Är du den nyckelpersonen vi söker till vårt restaurangteam?
Ta chansen att jobba på Sveriges vackraste arbetsplats med måltiden, kulturarvet och den vackra naturen ständigt närvarande. Vår restaurang är belägen i Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset som färdigställdes 2013. Huset är en symbolisk gåva till Kronprinsessan Victoria på hennes 30-årsdag och inrymmer restaurangkök, matsal, InfoPoint/reception, 15 st övernattningsrum, samt en utställning i naturum Vänerskärgården. Vår måltidsverksamhet hämtar inspiration från den nära omgivningen. Det klassiska köket, fina lokala råvaror samt den unika Slottsträdgården skapar en röd tråd där det anrika Läckö Slott står som inspiration och scen för våra måltidsupplevelser.
Vi ser fram emot att kunna utveckla vår destination inför säsongen 2026 och du är en viktig del i resan framåt!
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig, kock eller måltidskreatör som vill vara med och skapa fantastiska måltidsupplevelser hos oss! Är du en driven person med ett genuint intresse för gastronomi och har ett kunnande kring matkvalitet? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Som säsongsanställd hos oss ansvarar du för den dagliga driften i köket tillsammans med övriga i teamet. Du arbetar tätt med dina kollegor och strävar alltid efter att skapa den bästa möjliga upplevelsen för dina medarbetare och gäster.
Dina huvudsakliga arbetsområden
Vara en del av kökets dagliga drift tillsammans med köksmästare och souschef.
Vara självständig i din roll
Säkerställa hög kvalitet på livsmedelshantering, och följa gällande hygienrutiner
Vara en god och inspirerande kollega som bidrar till en trivsam arbetsmiljö
Arbeta utifrån premisser gällande hållbarhet, lokala och/eller ekologiska råvaror samt svinn.
Om dig
Vi söker dig som har en stor passion för matlagning och teamets välmående. Du trivs i en dynamisk miljö och har förmågan att inspirera både gäster och medarbetare i din gärning. Du är också prestigelös och redo att stötta i alla delar av köket och restaurangen vid behov.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Erfarenhet som kock eller i en liknande gastronomisk roll inom restaurangbranschen
Erfarenhet av, och förmåga, att arbeta med menyer utifrån hållbarhet, lokala och/eller ekologiska råvaror, som både imponerar och överraskar våra gäster
Erfarenhet att kunna hantera stress i vår högsäsong under sommarperioden.
Kvalitetsmedveten, innovativ och ständigt på jakt efter förbättringar
Kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten, med schemaläggning anpassad efter verksamhetens behov samt säsong.
Vi erbjuder
Fantastiska arbetsomgivningar med närhet till Läckös natur- och kulturarv
Ett team med entusiastiska medarbetare i ett av landets finaste besöksmål.
En dynamisk arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter
Omfattning: 75%
Anställningsform: Säsongsanställning mars-oktober med möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Läckö, Lidköping
Startdatum: Våren 2026, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Henrik Fredriksson henrik.fredriksson@lackoslott.se
Stiftelsen Läckö Slott, 531 99 Lidköping, tel växel 0510-48 46 60Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! .
Skicka din ansökan till jobb@lackoslott.se
märkning Kock.
Läs mer om Stiftelsen Läckö Slott på www.lackoslott.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@lackoslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Arbetsgivare Stift Läckö Slott
