Al a carte kock till Finnhamn
Vi söker en kock som vill tillbringa sommaren i Stockholms skärgård på ön Finnhamn och vara en del av vårt köksteam.
Som kock kommer du ta del av det dagliga arbetet med a la carteservering men också vara med och utveckla vårt matkoncept. Vi har flera serveringsställen och evenemang på ön som kräver ett starkt och innovativt kök.
Du som söker ska vara:
Erfaren i nordiska köket.
Lagspelare, stresstålig och snabb.
Smaksäker.
Utbildning: kockutbildning på gymnasienivå eller högre.
Omfattning: Heltid, start 1 juni 2026.
Varaktighet: 3 - 6 månader
Anställningsform: Visstidsanställning
Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Boende finns på ön.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte att söka, urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort videopresentation.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
