Vi söker en Kock till vår restaurang, Vi behöver nu anställa en kock till vår restaurang . Kravet är att du har haft erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kunna vara självgående. Du förväntas arbeta i ett team och därför är samarbete en viktig del av denna anställning. Det kan förekomma arbete under kväll och helger. Arbetsuppgifter: Förbereda och laga mat Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-01-06 E-post: can47@live.se