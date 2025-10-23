Kock
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Inom kostenheten erbjuder vi ett utvecklande, kul och flexibelt arbete. Arbetet består av att laga varm mat till förskolor, skolor och äldreboende samt LSS. Lingårdens kök, där tjänsten är placerad, är också kommunens tillagningskök för kyld mat till ordinärt boende, vilket gör arbetet omväxlande och skapar en expansiv miljö att arbeta i.
I arbetsuppgifterna ingår att medverka till att regler gällande egenkontroll och hygien efterlevs. Du ansvar också, tillsammans med andra medarbetare, för varumottagning samt att se till varulagret.Kvalifikationer
Vi söker dig med en kockutbildning eller lång erfarenhet som kock.
För att passa in i rollen tror vi även att du har hög social kompetens och bra på att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Ett krav är att du har kunskap inom specialkost och att du därför talar och skriver svenska.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas den 1/12 eller tidigare om vi hittar rätt person för jobbet.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285535". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Kostverksamheten Kontakt
Enhetschef
Ing-Marie Jonsson ing-marie.jonsson@uppvidinge.se 0474-47150 Jobbnummer
