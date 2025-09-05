Kock
Hotel Bügelhof i Sälen AB / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2025-09-05
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Bügelhof i Sälen AB i Malung-Sälen
Kockar - vintersäsongen 2025/2026
På Hotel Bügelhof är det inte mer än ett snöbolls kast till både lift och pist.
Vi har tagit det där med service ett litet steg längre, det där lilla extra som man inte förväntar sig. Ni hittar oss på Sälfjällstorget i Lindvallen där ni har närheten till flertalet restauranger, affärer, skiduthyrningar och mycket mer.
Vi har 54 hotellrum, funktionellt inredda med inspiration från alperna och fjällen i en harmonisk mix.
Till vintern 2018 öppnade vi upp en ny restaurang på hotellet, Restaurang Winter. Här serverar vi god mat & dryck gjord på förstklassiga råvaror och tillagade med stort hjärta. Vi har idag ca 115 sittplatser. Med en meny där det skall finnas något som passar alla. I Winter LoungeBar, vårt "vardagsrum" kan ni sitta och slappna av i sköna soffgrupper med något gott till efter en lång dag på fjället.
Vi har även en mysig relaxavdelningen med bubbelpool, kallbad, bastu & solarium
Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder allt som behövs för underbar avkoppling oavsett om du åker skidor eller inte.
Nu söker vi Dig som har utbildning och några års erfarenhet.
Du har ett gott öga för ordning och reda, inser att du kommer längre med ett leende och ser lösningar istället för problem.
Du älskar att ge service och sätter dina gäster i första rummet.
Dessutom har du alltid ett glatt humör och en stor portion sunt förnuft. Som person har du lätt att få folk med dig och genom din närvaro skapa en positiv atmosfär både för gäster och kollegor.
Du vill dela med dig av din kunskap.
I dina arbetsuppgifter som kock ingår:
• Matlagning
• Livsmedelshantering och egenkontroll.
• Tillhandahålla högsta möjliga matkvalitet.
• Gästservice och upprätthållande av god standard vad beträffar kvalitet och miljö.
Stämmer detta in på dig?
Då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss!
Personalboende kan vi erbjuda i Sälens By, bil är ett måste då avståndet till hotellet är ca 7 km!
Hotellet har öppet från 27 november till 19 april Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof i Sälen AB
(org.nr 556221-5839) Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
9493896