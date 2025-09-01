Kock
Masala Kitchen öppnar i Malmö - Vi söker passionerade kockar!
Älskar du att laga mat med smaker som gör intryck? Masala Kitchen expanderar och öppnar snart i hjärtat av Malmö. Vi söker nu engagerade och erfarna kockar som vill bli en del av vårt växande team.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i en ny och modern restaurangmiljö
Möjlighet att arbeta med autentiska råvaror och spännande recept
Ett dynamiskt och vänligt team där din kreativitet uppskattas
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock, gärna inom indisk eller asiatisk matlagning
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Brinner för matlagning och vill ge gästerna en minnesvärd upplevelse
Är en lagspelare med positiv inställning
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka din ansökan redan idag till jobb@masalafamiljen.se
eller läs mer på Masalakitchen.se.
Välkommen till Masala Kitchen - där passion möter smak!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: sanjay@masalafamiljen.se
