Kock

Masala Kitchen AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-01


Masala Kitchen öppnar i Malmö - Vi söker passionerade kockar!
Älskar du att laga mat med smaker som gör intryck? Masala Kitchen expanderar och öppnar snart i hjärtat av Malmö. Vi söker nu engagerade och erfarna kockar som vill bli en del av vårt växande team.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i en ny och modern restaurangmiljö

Möjlighet att arbeta med autentiska råvaror och spännande recept

Ett dynamiskt och vänligt team där din kreativitet uppskattas

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock, gärna inom indisk eller asiatisk matlagning

Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo

Brinner för matlagning och vill ge gästerna en minnesvärd upplevelse

Är en lagspelare med positiv inställning

Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka din ansökan redan idag till jobb@masalafamiljen.se eller läs mer på Masalakitchen.se.
Välkommen till Masala Kitchen - där passion möter smak!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: sanjay@masalafamiljen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masala Kitchen AB (org.nr 556787-0059), http://www.masalakitchen.se
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Masala Kitchen

Jobbnummer
9485900

