Kock
2025-08-17
Om jobbet
Sushi / Dumpling / XiaoLongBao - Kock
Vi är en svensk restaurang som serverar god mat,nu redo att lägga till underbar asiatisk mat. Du är serviceinriktad och bemöter alltid kunder på ett konstruktivt sätt enligt god restaurangetikett. Du har vidare en god förmåga att förbereda och upplevelse.
Vad gäller sushiprodukten har du ett genuint intresse för sushi ,Du laga sushi, skära fisk, steka sushiägg och annat sedvanligt handhavande av råvaror för att bereda såväl klassisk som mer modern sushi.
På samma sätt måste du vara mycket skicklig på att göra dumplings och xiao long bao och njuta av att utforska smakerna på fyllningarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: annika.jiang9@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pino & Sal AB
(org.nr 559243-8948) Jobbnummer
9461712