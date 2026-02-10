Kock

Pino & Sal AB / Kockjobb / Trollhättan
2026-02-10


Vi söker en Kock som vill vara med och växa/växa med vårt härliga team på vår restaurang.
Som Kock kommer du att arbeta tillsammans med andra anställda för att förbereda och laga luncher varje dag. du även delaktig i menyplanering. Du tar emot leveranser och ansvarar för att tillsammans med andra medarbetare se till att köket är organiserat.
Vi tar ditt starka intresse och kunskap om mat för givet, du är proaktiv och tycker om att följa branschtrender.
Arbetstiden är klockan 07.00 till 15.00, i framtiden arbetstiden kan förlänga vid behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: mat@pinosal.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pino & Sal AB (org.nr 559243-8948)
Nohabgatan 14 (visa karta)
461 53  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9733045

