Kock - Sommarvikariat 2026
Jula AB / Kockjobb / Sandviken Visa alla kockjobb i Sandviken
2026-02-25
Plats: Gysinge Herrgård
Gysinge Herrgård har lockat besökare i århundraden - och vi förstår varför. Här möts historia och natur i ett unikt samspel vid Dalälvens strand. Med 67 hotellrum, restaurang, café och konferenslokaler erbjuder vi våra gäster något utöver det vanliga.
Vill du laga mat i en miljö där både råvaror och omgivning håller hög klass? Gysinge Herrgård söker nu sommarvikarierande kockar inför säsongen 2026. Här serverar vi lunch, à la carte, bokade middagar och bröllop i en unik herrgårdsmiljö vid Dalälven.
Vad innebär rollen?
Som kock arbetar du med förberedelser, matlagning och uppläggning enligt våra menyer och koncept. Du är en del av ett sammansvetsat team som brinner för kvalitet, tempo och smakupplevelser. Vi söker dig som är flexibel och gillar att samarbeta - oavsett om det är bröllop för 80 gäster eller lunch för två.
Vi söker dig som:
Har kockutbildning eller erfarenhet från à la carte-kök
Är självgående, lösningsorienterad och stresstålig
Har god förståelse för hygien och kökets rutiner
Är flexibel och arbetar gärna kvällar och helger
Bra att veta:
Sommarvikariat med varierad sysselsättningsgrad
Arbetstider: dag, kväll och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal via HRFPubliceringsdatum2026-02-25Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Frågor? Kontakta rekryterande chef Annika Carlström:annika.carlstrom@julahotell.se Ersättning
