Kock - servis personal - diskare

SÄSONGEN 2026 - VILL DU JOBBA MED OSS?
Restaurang Vibe söker servicehjältar, köksstjärnor & diskproffs!
Vill du vara en del av ett team som skrattar mycket, jobbar hårt och levererar toppservice varje dag?
Då kan du vara en av de ca 20 personer vi söker till sommarsäsongen juni-augusti 2026 - med möjlighet att börja redan i vår och fortsätta in på hösten.
VEM SÖKER VI?
Vi letar efter drivna, ansvarstagande och serviceinriktade personer som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Du är rätt för oss om du:
* Har erfarenhet från servis, kök eller disk - men vi lär gärna upp dig om du är villig att lära och förstår ansvar.
* Klarar av högt tempo, många timmars stående arbete och att hantera stress utan att tappa leendet.
* Kan ha många bollar i luften - och hålla ordning på dem.
* Har någon form av arbetslivserfarenhet sedan tidigare med goda referenser.
* Är punktlig, kommer på dina pass och sprider positiv energi.
Ålder spelar ingen roll - inställning gör.
OM OSS
Restaurang Vibe är en nyöppnad restaurang i hjärtat av Simrishamn, precis vid hamnen.
Inför vår andra sommarsäsong ser vi fram emot att fortsätta växa - tillsammans med dig.
Hos oss:
* Lagas all mat från grunden av kockar med många års erfarenhet.
* Fokuserar vi på närodlade råvaror, gärna från Österlen.
* Är gästupplevelsen i centrum - service, mat och atmosfär är lika viktiga byggstenar.
* Tror vi på ett meningsfullt arbetsliv där man trivs, utvecklas och har roligt.
OM TJÄNSTERNA
* Säsongsanställning juni-augusti 2026
* Möjlighet att börja på timmar redan under våren
* Lön sätts utifrån ålder och erfarenhet
* Vi följer Visma kollektivavtalets nivåer (även om vi inte har kollektivavtal)
* Alla anställda är försäkrade genom Fora
* Intervjuer hålls i början av året
* Eventuellt provjobb sker under våren
Vi prioriterar dig som kan jobba hela säsongen.
VAD VI LOVAR DIG
* Ett fantastiskt team
* En oförglömlig sommar
* Utveckling, ansvar och massor av skratt
* En arbetsplats där din insats gör skillnad
SÅ SÖKER DU
Skicka din ansökan till: kontakt@restaurangvibe.se
Bifoga:
* CV med bild
* En kort text om varför just du vill jobba hos oss
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Kontakt@restaurangvibe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fadila restaurang AB
(org.nr 559516-2644)
Storgatan 8 (visa karta
)
272 31 SIMRISHAMN Arbetsplats
Restaurang Vibe Jobbnummer
9645254