Kock - Cravings Odenplan
Cravings Virtual Kitchen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cravings Virtual Kitchen AB i Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Cravings Mediterranean
Vi på Cravings Mediterranean har utvecklats snabbt. Från att börja med endast ett Cloud Kitchen har vi nu vår egen restaurang lokal vid Odenplan. Vi fokusera mer på sittande gäster men även på leverans och take away. Vi har blivit en populär kvarters krog med bra service, bra mat och goda viner.
I din roll som kock ser vi gärna att du är lika driven som oss och vill va del av att skapa något nytt. Du gillar högt tempo, brinner för matlagning, kompromissar inte på kvalite och vill vara med på vår resa. Hos oss kommer du få jobba med fina råvaror och fokusera på att erbjuda kunderna hälsosam, näringsrik och god mat.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Prepp
Laga mat på service
Ta hand om disken
Städa
Du som person:
Du kompromissar inte på kvalite
Följer standarder, är noggrann och ser till att maten alltid smakar likadant
Självgående, ansvarstagande och dedikerad
Flexibel och stresstålig
Trivs att arbeta nära med dina kollegor
Öppet tider 10:30-21:00/22:00
Tjänst: Kock
Anställningsform: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökningar behandlas löpande.
Ange ämne "Kock" i mail ansökan
Cravings Mediterranean (English)
We at Cravings Mediterranean have developed rapidly. From starting with only a Cloud Kitchen, we now have our own restaurant premises at Odenplan. We focus more on seated guests but also on delivery and take away. We have become a popular neighborhood pub with good service, good food and good wines.
In your role as a chef, we would like to see that you are as driven as we are and want to be part of creating something new. You like a fast pace, are passionate about cooking, do not compromise on quality and want to join our journey. With us, you will get to work with fine ingredients and focus on offering customers healthy, nutritious and tasty food.
Job duties
Prep
Cook on service
Take care of the dishes
Clean
You as a person:
You do not compromise on quality
Follows standards, is meticulous and makes sure the food always tastes the same
Self-motivated, responsible and dedicated
Flexible and stress-resistant
Enjoy working closely with your colleagues
Open times 10:30-21:00/22:00
Position: Chef
Type of employment: 100%
Start date: per agreement
Applications are processed on an ongoing basis.
Enter the subject "Chef" in the email application Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: career@cravingskitchen.se
Arbetsgivare Cravings Virtual Kitchen AB
(org.nr 559275-4914)
Upplandsgatan 73 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9873536