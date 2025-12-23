KMA-samordnare till Kretslopp och Vatten
Göteborgs kommun / Arbetsmiljöjobb / Göteborg Visa alla arbetsmiljöjobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du leda vägen i vår storsatsning på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor?
Är du redo för ett uppdrag där du får mandat att driva utveckling? Kretslopp och vatten satsar nu stort på att lyfta våra frågor inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet till nästa nivå.
Vi söker tre drivna KMA-samordnare som vill vara med och forma framtidens hållbara vattenförsörjning i Göteborg.
En förvaltning som prioriterar din expertis
Förvaltningen gör just nu en medveten satsning på KMA-frågorna, vilket innebär att du får en central roll i att stötta chefer och medarbetare i allt från verksamhetsplanering och strategiska vägval, till praktiska frågor ute i verksamheten. Du kommer att proaktivt driva frågor som gör skillnad på riktigt - både för våra medarbetare och för miljön.
Du blir en strategisk och operativ partner som hjälper verksamheten att navigera i komplexa krav och omsätta dem till effektiva, säkra och hållbara arbetssätt i en teknisk vardag.
Tre tjänster - välj din arena
Vi förstärker nu organisationen med tre tjänster fördelade på två av våra kärnverksamheter. Samtliga roller innebär ett brett ansvarstagande inom hela KMA-området:
Ledningsnät - Två tjänster
Avdelningen Ledningsnät ser till att stadens blodomlopp - ledningsnätet - fungerar dygnet runt. Ansvarsområdet omfattar såväl ledningar för dricksvatten och avlopp som anläggningar av olika slag. Här blir du del av en stor och händelserik verksamhet med ca 145 medarbetare och en chefsgrupp på 16 personer bestående av enhetschefer och gruppchefer.
Som en av två KMA-samordnare på avdelningen arbetar du brett med att stötta enheterna i allt från det systematiska och praktiska arbetsmiljöarbetet till strategiska och operativa miljöfrågor. Du stöttar i att arbeta fram kvalitetssäkrade riskbedömningar och utredningar samt att verksamheten har en god egenkontroll och uppföljning. Du tar taktpinnen i viktiga utvecklingsområden som masshantering och energieffektivisering, och säkerställer att våra arbeten genomförs med högsta fokus på säkerhet och minsta möjliga miljöavtryck.
Dricksvattenproduktion - En tjänst
Avdelningen Dricksvattenproduktion producerar stadens viktigaste livsmedel - dricksvatten! Det gör vi dygnet runt och året runt på våra två vattenverk, Alelyckan och Lackarebäck. Du blir en viktig kugge i ett spännande och ansvarsfullt uppdrag, tillsammans med nästan 100 medarbetare, samt en chefsgrupp på 8 personer.
Tillsammans med nuvarande KMA-samordnare stöttar du avdelningen i allt från det systematiska och praktiska arbetsmiljöarbetet till strategiska och operativa miljöfrågor. Exempelvis så medverkar du i framtagandet av kvalitetssäkrade riskbedömningar, och tar ut riktningen och driver på åtgärder i miljömålsarbetet. Du genomför även egenkontroll och uppföljning inom KMA-området. Verksamheten är en vattenverksamhet som använder stora mängder energi och kemikalier vilket präglar både miljö- och arbetsmiljöarbetet.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning om minst tre år inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet, hållbarhet eller motsvarande område. Du har god erfarenhet av att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete i en teknisk eller industriell verksamhet och är trygg i att tolka och omsätta lagstiftning till praktiskt tillämpbara arbetssätt.
För rollen krävs att du har:
Erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö alternativt miljö
Förmåga att självständigt driva, samordna och följa upp KMA-frågor
Vana att arbeta nära verksamhet, chefer och medarbetare
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete är meriterande, liksom erfarenhet från process-, drift- eller projektintensiv verksamhet.
Som person är du drivande, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i en roll med många kontaktytor, har lätt för att skapa förtroende och samarbetar naturligt med både interna och externa parter. Du har förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativt genomförande.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar drog och alkoholtest, registerkontroll från Säpo samt att du har svenskt medborgarskap. Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Maria Wikström maria.wikstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3687454 Jobbnummer
9661924