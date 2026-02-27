KMA-Resurs Spårväg
Vi söker en KMA-Resurs till Sektion IP Grupp Lokalbana Spårväg Anläggning till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att fungera som en övergripande stödresurs för projekten inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor (KMA). Arbetet omfattar både kortare insatser i enskilda projekt och längre engagemang i specifika projekt beroende på behov och kompetens. Rollen kräver en kommunikativ och strukturerad person som trivs med flera parallella arbetsuppgifter och uppdragsgivare.

Dina arbetsuppgifter
Vara stöd för projektchef, projektledare och andra projektresurser avseende KMA-frågor.
Rapportera till projektchef och projektledare.
Vara projektens huvudsakliga kontakt gentemot beställare i KMA-frågor och samverka med interna intressenter.
Vara väl insatt i de interna processer och dokument som är styrande för projekten inom KMA-området.
Säkerställa att projekten efterlever de policys, riktlinjer och mål som finns uppsatta inom organisationen.
Delta i arbetet med att ta fram samt granska projektdokumentation som t.ex. planer, rutiner, projekterade handlingar, avtal som påverkar eller kan påverka projektens KMA-arbete.
Kommunicera KMA-förutsättningar internt i projekten, externt mot leverantörer och entreprenörer.
Samordna myndighetskontakter och säkerställa att erforderliga handlingar tas fram vid behov.
Bistå med expertis vid kravställning vad gäller KMA-frågor i upphandlingar samt utvärdering av anbud.
Följa upp projektens KMA-arbete och -krav i projekt och avtal.
Analysera avvikelser och förbättringsförslag samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder planeras och genomförs.
Vid behov planera och genomföra revisioner.
Sammanställa resultatet av KMA-arbetet i projekten i enlighet med projektens fastställda mål.
Krav (OBS, obligatoriska)
Examen inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö från högskola eller yrkeshögskola alt. minst 8 års arbetslivserfarenhet inom motsvarande områden som t.ex. KMA-samordnare, Byggingenjör med KMA-inriktning eller Arbetsmiljöingenjör.
Ha arbetat minst 5 år som KMA-resurs inom bygg- och anläggningsbranschen.
Erfarenhet från minst 2 projekt av kvalitetssamordning, kvalitetsgranskning och revisionsarbete inom bygg- eller anläggningsbranschen.
Ha deltagit i framtagande och granskning av dokumentation inom kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöområdet i minst 2 projekt enligt AB/ABT.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av arbete med arbetsmiljörelaterade frågor inom bygg- och anläggningsbranschen.
Minst 2 års erfarenhet av arbete med miljörelaterade frågor inom bygg- och anläggningsbranschen.
Minst 2 års erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor inom fordonsområdet.
Utbildning inom projektmetodik såsom PROPS/XLPM/IPMA/PMI. (Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
