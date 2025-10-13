KMA-Handläggare
Bergvik & Partners AB / Arbetsmiljöjobb / Stockholm Visa alla arbetsmiljöjobb i Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergvik & Partners AB i Stockholm
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera arbete ute på projektet E4 Förbifart Stockholm med strukturerad dokumentation och kontorsarbete? Vi söker nu en KMA-handläggare till Sice Nordics som vill vara en nyckelperson i våra infrastrukturprojekt.
Om FöretagetSICE är ett ledande multinationellt företag inom integration av teknologier för offentlig infrastrukturförvaltning. Med över 100 års erfarenhet har företaget blivit en internationell referens inom ITS, tunnlar, transport, mobilitet och smarta stadstjänster, betalstationer, vattenhantering, säkerhet och bygg- och anläggningsteknik.
Med en helhetssyn som omfattar alla projektfaser - rådgivning, ingenjörskonst, implementering, underhåll och drift - utvecklar SICE avancerade integrerade lösningar och applikationer baserade på datavetenskap och artificiell intelligens.
Din Roll
Som KMA-handläggare hos oss får du ett brett ansvar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du blir en viktig kontaktpunkt i projekten och bidrar till att säkerställa att våra höga standarder och rutiner följs. Arbetet innebär både närvaro på E4 Förbifart Stockholm och produktion av dokumentation och rapporter på kontor eller i digitala plattformar.
Ansvara för KMA-relaterad dokumentation, rapporter och rutiner.
Delta i säkerhets- och miljöronder, revisioner och projektmöten.
Följa upp underentreprenörers arbete och dokumentation.
Bidra till att kvalitet, arbetsmiljö och miljökrav uppfylls i våra projekt.
Arbeta löpande med digitala system och plattformar för rapportering och uppföljning.
Stötta projektledningen med riskanalyser, arbetsberedningar och andra KMA-relaterade underlag.
Din Profil
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, med en stark förmåga att upprätthålla höga dokumentationsstandarder. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt. Dessutom har du god förmåga att hantera din tid och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Svenska och mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Ingenjörsutbildning eller teknisk utbildning inom HSEQ/KMA eller motsvarande.
Certifierad BAS-P / BAS-U.
Minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Mycket goda digitala kunskaper och erfarenhet av MS Office-paketet.
Behörighet att arbeta i Sverige.
Vi erbjuder
En varierande roll där du får arbeta både ute i projekt och med dokumentation.
Möjlighet att utvecklas inom KMA-området i spännande infrastrukturprojekt.
En arbetsmiljö som präglas av samarbete, kvalitet och säkerhet.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
(org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/ Arbetsplats
Bergvik & Partners Kontakt
Robin Ring robin.ring@xlnt.se Jobbnummer
9554725