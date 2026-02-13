Klinikassistent till Urologkliniken
2026-02-13
Som klinikassistent på Urologkliniken i Region Västmanland får du en betydelsefull roll i vår verksamhet. Tjänsten är bred och varierad, där administration, samordning och utvecklingsarbete möts. Du arbetar nära klinikens ledning och bidrar till struktur, kvalitet och trygghet i vardagen - för både medarbetare och patienter. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som klinikassistent arbetar du klinikövergripande med administration, samordning och utveckling. Du är ett nära administrativt stöd till verksamhetschef och klinikledning och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt i verksamheten. Genom din goda överblick över klinikens rutiner och system är du en central funktion i det dagliga arbetet och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och professionellt.
Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp möten inom kliniken. I detta ingår att kalla till möten, boka lokaler och praktiska arrangemang, ta fram underlag, föra protokoll samt följa upp beslut och åtgärder. Du deltar vid klinikledningsmöten, samverkansmöten och skyddsronder och fungerar som ett sammanhållande administrativt stöd i dessa forum.
Arbetet innefattar administrativa och ekonomiska uppgifter såsom fakturahantering, kontering, leveransgodkännande och mottagningsattestering i Agresso samt hantering av administrativa patientärenden i Cosmic.
Vidare ansvarar du för schemaläggning och uppdatering av schemamallar, introduktion av nya medarbetare samt löpande administration i personalsystemet. Du har även en viktig roll inom IT- och systemadministration där du fungerar som kontaktperson gentemot Helpdesk, administrerar 1177 och HSA, hanterar passagebehörigheter, genomför loggkontroller samt tar fram statistik i DUVA.
I tjänsten ingår även att ansvara för klinikens styrda dokument och rutiner, arbeta med avvikelsehantering samt ge administrativt stöd i det lokala investeringsrådet. Du deltar aktivt i klinikens utvecklingsarbete och medverkar i framtagning och uppföljning av verksamhetsplan, styrkort och årsredovisning.
Om arbetsplatsen
Urologkliniken är en mindre och engagerad klinik med nära samarbete och ett öppet arbetsklimat där alla känner alla. Vi arbetar i team med många olika kompetenser och har stora möjligheter till utveckling. Vårt ledarskap präglas av frihet under ansvar och ett coachande förhållningssätt - något som också speglas i med mycket goda resultat i vår medarbetarundersökning.
Vi erbjuder dig
•
Möjlighet till kompetensutveckling genom bland annat interna utbildningar
•
Gratis träning i vårt fullt utrustade gym
•
Friskvårdsbidrag om 3 000 kr per år
•
En varierande och utvecklande tjänst i en positiv och engagerad arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom hälso- och sjukvård eller annan komplex organisation. Du är utbildad medicinsk sekreterare eller utbildad undersköterska.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. God datorvana är en förutsättning och du har erfarenhet av att arbeta i Officepaketet samt av protokollskrivning. Erfarenhet av arbete i administrativa system inom offentlig verksamhet, exempelvis Agresso eller andra personalsystem, är meriterande. God erfarenhet av Cosmic är ett krav.
Som person är du strukturerad, noggrann och har god förmåga att planera, prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du har en hög servicekänsla, är lyhörd för verksamhetens behov och trivs i samarbete med många olika yrkesgrupper. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar på ett pedagogiskt och stödjande sätt till verksamhetens utveckling. Vi värdesätter engagemang, initiativförmåga och flexibilitet högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med placering på Urologkliniken, Region Västmanland.
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 Februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Kommunal
Veronicka Svan veronicka.svan@regionvastmanland.se 021-17 31 01 Jobbnummer
9740190