Klasslärare F - 3, Ebba Braheskolan

Du är en utbildad lärare med gedigna ämneskunskaper och stor förmåga att möta varje enskild elev med passion och engagemang. Du är en tydlig ledare i klassrummet och förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken, och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina medarbetare. Du brinner för goda resultat och trivs i en föränderlig miljö där initiativ värderas högt.
Vi söker en lärare till en av våra förskoleklasser. Tjänsten är ett föräldravikariat under läsår 25/26 med möjlighet till förlängning.
Ebba Braheskolan som arbetsgivare
Lärarens kompetenser är det viktigaste för ett barns lärande. På Ebba Braheskolan satsar vi därför på att våra lärare kontinuerligt ska erbjudas kompetensutveckling. Vi erbjuder en stimulerande och flexibel arbetsmiljö med stort utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete. För dig som nyexaminerad tillhandahåller vi även handledning och mentorskap av våra erfarna lärare.
Skolan och Kvarnholmen
Skolan ligger på Kvarnholmen med närhet till skog och hav. Läsåret 21 - 22 flyttade vi in i helt nybyggda lokaler, med egen matbespisning, bibliotek och fullstor idrottshall. Trots att Kvarnholmen främst förknippas med industri består den till stor del av skärgårdsnatur och på öns östra spets, precis bredvid skolan, utvecklas nu det befintliga grönområdet till en oas med aktiviteter och rekreation. Det finns goda kommunikationer till Kvarnholmen och du tar dig med buss från Slussen på ca 15 minuter. Det går även bra att ta båten från Nybroplan eller från Lidingö som tar dig till Kvarnholmen på 20 minuter.
Tillträde: 3 november 2025
CV och personligt brev skickas till:
Rektor Sibel Demirol: sibel.demirol@edu.ebbabraheskolan.se
Biträdande rektor Johanna Blåeldh: johanna.blaeldh@edu.ebbabraheskolan.se Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: sibel.demirol@edu.ebbabraheskolan.se Arbetsgivarens referens
org.nr 559046-8624
