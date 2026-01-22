kinesiska kocka

Tailee Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-22


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tailee Restaurang AB i Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Mölndal!5,,,

Kinesisk restaurang i Mölndal söker erfaren kock! Minst 5 års erfarenhet av autentisk kinesisk matlagning krävs. Du ska behärska tillagning av olika kinesiska varmrätter. Stabilt arbete, trevlig arbetsmiljö och bra villkor. Välkommen att bli en del av vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: xia168@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tailee Restaurang AB (org.nr 556250-1600), http://www.rasasayang.se
Göteborgsvägen 3-5 (visa karta)
431 21  GÖTEBORG

Arbetsplats
Tailee Restaurang Aktiebolag

Jobbnummer
9699343

Prenumerera på jobb från Tailee Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tailee Restaurang AB: