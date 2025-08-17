Kinesisk Restaurang i Göteborg söker Kock
Vi söker nu en erfaren kinesisk kock till vårt team i Göteborg.
Som kock hos oss ansvarar du för att planera, förbereda och tillaga autentiska kinesiska rätter enligt vår meny och traditioner. Du kommer även att delta i utvecklingen av nya rätter samt bidra till en välorganiserad och effektiv köksdrift.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Planera och tillaga kinesiska rätter med hög kvalitet
Organisera och leda det dagliga arbetet i köket
Säkerställa god hygien och arbetsrutiner
Samarbeta med personal i kök och serveringKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som kock inom kinesiskt kök
Mycket god kunskap i wok/stekning, hot pot () och Sichuan-rätter ()
Kunskap om traditionella kinesiska matlagningsmetoder
Goda kunskaper i kinesiska (mandarin eller kantonesiska) - då kommunikationen i köket sker på kinesiska
Ansvarstagande och van att arbeta i team
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i ett familjeägt företag
Möjlighet att bidra med egna idéer till menyn
Heltidstjänst med lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: coopsushidaily@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instant Yummy AB
(org.nr 559354-6848)
Ångaren Indias Gata 1
417 61 GÖTEBORG Kontakt
Yi Zhang mail.yizhang@gmail.com 0709864322 Jobbnummer
9461547