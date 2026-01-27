Kicks Smedjan Luleå Söker Makeupartist
Kicks Group AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-01-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kicks Group AB i Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Om oss Det bästa inom beauty från hela världen? Check. Över 1900 beautyexperter? Check. En av Nordens största beautyklubbar? Check. KICKS är Nordens ledande skönhetskedja med helhetskoncept inom makeup, hudvård, doft och hårvård. Med 230 butiker i Sverige, Norge och Finland - och en sömlös omnikanal där butik och e-handel möts - erbjuder vi både bredd och expertis. Vi är en innovativ aktör inom retail, med fokus på teknik och AI. Vår utbildade personal guidar till rätt produkter, tips, behandlingar och mer. Kort och gott: KICKS är Beauty Unlimited.
Vi söker nu en utbildad makeupartist till vår butik - vill du bli en del av vår vinnande resa? Här jobbar du med marknadens starkaste varumärken och möter nya kunder varje dag. Om tjänsten På KICKS handlar allt om att ge varje kund en wow-upplevelse och bygga relationer som håller. Varje möte är en chans att göra skillnad - personligt, minnesvärt och med positiv energi. Som Makeupartist driver du tillsammans med teamet kampanjer och aktiviteter enligt KICKS koncept.
Vi söker dig som:
Vill ta kundupplevelsen på KICKS till nästa nivå
Är en lagspelare
Är utbildad makeupartist
Inspireras av att göra skillnad
Drivs av att arbeta mot uppsatta mål
Har stort intresse för våra produkter och vill bli expert
Har erfarenhet från liknande tjänst inom detaljhandeln (meriterande)
Bidrar med energi, nyfikenhet och positivitet - du gillar att ha kul på jobbet!
Vad vi erbjuder Hos KICKS får du växa - på riktigt. Genom våra utbildningar och certifieringar inom makeup, doft och hudvård, både via vår plattform och tillsammans med branschens ledande varumärken, bygger du expertis och självförtroende i varje kundmöte. Du kommer bli en expert inom försäljning genom att vi även erbjuder utbildning inom KICKS Way Sales. Vi är måna om att din expertis ska göra skillnad för kunderna, för teamet och för att KICKS ska fortsätta vara förstahandsvalet.
Din resa hos KICKS Vi tror på ditt driv. Här får du utrymme att utvecklas - oavsett om det handlar om ett utökat ansvar i butik, jobba i nya städer, leda ett team eller bli store manager.
Som en del av KICKS får du också kollektivavtal, generös personalrabatt, friskvårdsbidrag och samtalsstöd - för att du ska må bra och prestera på topp.
Låter det här intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande.
Praktiska detaljer Start: Februari 2026 Plats: KICKS Smedjan Luleå Omfattning: 19,13 timmar/vecka Lön: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 31 Januari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083798-1803018". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kicks Group AB
(org.nr 556432-9281), https://careers.kicks.se
Storgatan 36 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Kicks Sverige Kontakt
Maja Tjäder Maja.tjader@kicks.se Jobbnummer
9707183