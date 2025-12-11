Kfc Söker Medarbetare Vardagar-Lunch
2025-12-11
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
, Karlstad
, Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
Vi på KFC söker dig som har en ambition och passion att hela tiden lära dig mer och vill ge det lilla extra för att gästen ska bli nöjd och komma tillbaka med sina bästa vänner. Med rätt inställning och insats finns stora förutsättningar att gå vidare inom företaget. Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som del i vårt team är du vårt ansikte utåt som hälsar gäster välkomna och ger service med högsta kvalitet.
Du arbetar i kassalinjen, matsalen eller i köket.
Som medarbetare arbetar du med att paketera beställningar och servera gästerna med den absolut bästa och snabbaste servicen.
I köket är du ansvarig för att med våra unika recept och metoder tillaga kycklingen, vår viktigaste råvara. Du ser till att det alltid finns härligt fräscha, väldoftande och välsmakande portioner av kycklingen som dina glada arbetskamrater serverar våra hungriga gäster. Arbetet innebär skiftarbete på olika tider och dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en positiv, utåtriktad, och ansvarsfull person. Med din härliga personlighet bidrar du med mycket energi som gör arbetsdagen ännu roligare för dig och dina kollegor.
Låter det som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi anser att personlighet och attityd väger tyngre än meriter och ser därför att du gärna svarar på videofrågorna, för att vi ska få en bättre bild av dig. Notera att de som svarar på videofrågorna prioriteras i urvalet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NSP Gallus AB
(org.nr 556244-9974) Arbetsplats
KFC (NSP Gallus AB) Jobbnummer
9639214