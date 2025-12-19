Key Account Manager inom Telekom
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren B2B-säljare inom Telekom!
Är du en resultatorienterad säljare med passion för uppsökande försäljning och telekomlösningar? Har du dokumenterad erfarenhet av att skapa långsiktiga affärsrelationer inom B2B? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om rollen
Som B2B-säljare inom telekom blir du en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att driva hela försäljningsprocessen - från prospektering och kundbesök till avslut och uppföljning. Ditt fokus ligger på att identifiera kundernas behov och erbjuda skräddarsydda kommunikationslösningar som skapar värde och effektivitet i deras verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Uppsökande försäljning mot små och medelstora företag (B2B)
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Ansvara för hela säljcykeln - från första kontakt till signerat avtal
Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet
Arbeta mot tydliga försäljningsmål och budget
Vi söker dig som:
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning inom telekom
Är självgående, resultatinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har god förståelse för företagskommunikation, IT och telekomlösningar
Är en naturlig relationsbyggare med hög energinivå och professionellt kundfokus
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats med stark teamkänsla
Konkurrenskraftig lön med fast del + provision
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Tillgång till moderna verktyg och produkter från ledande leverantörer inom telekom Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Jobbnummer
9654784