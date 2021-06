Key Account Manager - SalesOnly Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30PayEx söker en ambitiös Key Account Manager till sitt säljteam.Vill du jobba med ett expansivt och nytänkande bolag inom fakturahantering och finansiering? Är du van vid att arbeta med komplex försäljning och har ett starkt affärs- och kundfokus? Då är du den Key Account Manager vi söker till PayEx!Bakgrund:PayEx är ett företag med två affärsområden, PayEx Ledger & Factoring och Swedbank Pay. Som en av Nordens främsta inom betallösningar kan vi erbjuda en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt, samtidigt som vi alltid strävar efter att göra det enkelt och lätt för våra kunder. Ledger & Factoring är namnet på vårt erbjudande för tjänster inom billing, faktura- och reskontrahantering, inkasso, kredithantering och finansiering. Sedan vår start på Gotland 1972 driver vi utvecklingen inom vår bransch och idag är vi en av Nordens främsta experter på fakturerings- och finansieringstjänster och har kontor runtom i Norden.Tjänsten:PayEx är inne i en expansiv fas och behöver utöka sin personalstyrka med en senior säljare. Vi söker därför en driven säljare som erbjuds bra möjligheter att växa och utvecklas med företaget. I rollen som Key Account Manager hos oss kommer du att ha en nyckelroll i företaget. Ditt arbetsområde kommer huvudsakligen att vara Stockholm med omnejd, och en stor del av din arbetstid kommer att bestå av kundmöten.2021-06-30I rollen som Key Account Manager är du kommersiellt ansvarig för huvudavtalet vilket innebär ansvar för förhandling av huvudavtalet, samordning av affärsfrågor och affärsavtal, uppdatering av avtalet vid förändring samt förankring hos kontaktpersonerna. Du följer upp definierade nyckeltal för kunden och vidta åtgärd vid behov. Du analysera och identifiera kundens utvecklingspotential samt nyckelpersoner och tar fram strategier samt aktiviteter för det fortsatta samarbetet. Du säkerställer ett målinriktat arbete med ansvar för din egen pipeline och driver prospektering, mötesbokning, offertgivning och inte minst stängning av affär.Det viktigaste är att:* Du har erfarenhet av försäljning inom kredithanteringstjänster, betalningar, fakturering, inkasso, och finansiering med starka försäljningsresultat från tidigare jobb* Du har en stark försäljningsprofil som lyckas etablera relationer på ledningsnivå genom systematiskt arbete och du kan ta ansvar för ledande säljprojekt* Du har ett stort driv och arbetar strukturerat mot uppsatta mål* Du kan arbeta självständigt och systematiskt, medan du också kan bjuda in till laganda och samarbete med dina kollegor.Som person är du:ambitiös, självgående samt besitter en entreprenörsandapositiv, kreativ och problemlösandeanalytisk, målmedveten och struktureradVi erbjuder:Ett utvecklande och stimulerande arbete i en kreativ miljöEn nyckelroll i ett starkt säljteam (16 personer)Bra marknadsmässig grundlön, säljbonus samt attraktiva personalförmånerPlacering i StockholmHeltidTillträde enligt överenskommelseVill du utmanas i din yrkesroll och arbeta i en stark gemenskap där vi tar hand om varandra, samtidigt som vi visar varandra uppskattning, är vi rätt arbetsplats för dig!Vill du veta mer?Du är välkommen att kontakta Thérèse Grivérus på SalesOnly. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningarna via mail, använd istället länken som du finner i annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Salesonly Sverige AB5839760