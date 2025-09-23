Key Account Manager - Partnership
2025-09-23
Svea Solar är Sveriges största solenergibolag - och vi är mer än bara solceller! Vi hjälper våra kunder med produktion, lagring och optimering av energi för att minska användningen av fossila bränslen. Nu vill vi ha med DIG i vårt Power Shift!
Rollen som Key Account Manager - Partnership är en del av vår kommande satsning inom Partnership-teamet. Vi söker dig som har tidigare säljerfarenhet med goda resultat som är redo för nästa steg i karriären.
Om teamet
Du kommer vara del av vårt Partnership-team som ansvarar för samarbetet med våra externa partners. Gemensamt för våra externa partners är att de bidrar till Svea Solars försäljning och ett av dina huvudfokus i rollen kommer vara att attrahera nya externa partners där du sedan även ansvarar för det löpande samarbetet med dem.
Teamet består av fyra personer i dagsläget och kommer växa på sikt. Teamet är en del av vår Commercial-organisation.
Om rollen
Du kommer ansvara för etablering och förvaltning av ett nytt partnernätverk bestående av lokala entreprenörsbolag som agerar återförsäljare av Svea Solars produkter och tjänster.
Som Key Account Manager - Partnerships kommer du:
Prospektera och kontakta potentiella samarbetspartners runtom i landet
Ha mycket nära dialog med våra partners, med avstämningar och veckovisa möten digitalt samt fysiskt på deras kontor
Ansvara för att våra partners når sina försäljningsbudgetar
Ansvara för produktutbildning för våra partners, i samarbete med produktspecialister från Svea Solar
Arbeta med vårt erbjudande och utveckla det
Säkerställa att kvalitén på sålda projekt via våra partners är mycket god
Säkerställa att våra partners följer Svea Solars försäljningsriktlinjer
Agera mellanhand mellan Svea Solar och våra partners vid produktuppdateringar, projektuppföljningar och liknande
Säkerställa en god och långsiktig relation med våra partners
Är vi en match?
Vi söker dig som...
Har erfarenhet av outboundförsäljning, telemarketing eller försäljning, där det är meriterande om du har erfarenhet från solcellsbranschen. Alternativt erfarenhet från en roll där du ansvarat för externa partnerskap/konton.
Har möjlighet att visa att du tidigare nått upp till uppsatta budgetmål. (Exempelvis egna försäljningsresultat, att konton du ansvarat för nått budget eller liknande)
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du duktig på att skapa strukturer. Du vet hur du skapar goda samarbeten där du både kan stå på dig och samtidigt vara förtroendeingivande. Givetvis är du resultatinriktad och vilar inte förrän dina mål är uppnådda.
Har B-körkort då du ska kunna ta dig runt till våra samarbetspartners runtom i landet
Listan kan kännas lång, men ingen är bäst i alla kategorier. Sök om du känner igen dig någorlunda På Svea Solar kan du Grow as we grow - vi lär dig nya skills här!
Mångfald och inkludering Vi vet att mångfald och olika erfarenheter bidrar till kreativiteten som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter en jämn könsfördelning och ambitionen är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
Därför bedöms alla kandidater från samma premisser. Vi ställer samma frågor till alla kandidater samt använder tester i Alva Labs som en del av bedömningen. Bli del av the Power Shift och Grow as we grow
När Svea Solar växer blir världen bättre. Vi erbjuder våra Power Shifters att göra faktiskt skillnad - i en tid då få frågor är lika viktiga som klimatfrågan.
På Svea Solar finns ingen brist på nya spännande utmaningar och möjligheter att Grow as we grow.
Vi menar allvar med att leda the Power Shift - men vi kan såklart ha roligt samtidigt. Vi vet att alla mår bättre om vi kan erbjuda en arbetsplats präglad av fantastiskt ledarskap, acceptans av misslyckanden tillsammans med vänlighet och humor.
Om rekryteringsprocessen
Du behöver inte bifoga personligt brev och inte ansöka med CV om du söker med LinkedIn.
Vi inleder processen omgående efter att annonsen publicerats
Längst ned på denna sida hittar du mer information om våra rekryteringsprocesser
För slutkandidat gör vi bakgrundskontroll av belastningsregister
För en rättvis bedömning får våra kandidater genomföra tester i Alva Labs om man uppfyller ska-kraven. Diversity is key!
Varmt välkommen med din ansökan!
