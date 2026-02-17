Kassörska/Barista
AB Blockhusporten / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Blockhusporten i Stockholm
#jobbjustnu
VI SÖKER KASSÖRSKA/BARISTA
som kan arbeta under MAJ - SEPTEMBER.
ARBETET INNEFATTAR ÄVEN HELGER
OM DIG
Du bör vara glad, effektiv och noggrann och vilja ge gästen den bästa servicen. Vi har ett högt tempo på arbetsplatsen, så du bör vara stresstålig. Du arbetar i team. Talar svenska och engelska. Vi ser att du har kassa/barista erfarenhet sedan tidigare.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Försäljning över disk av bakverk, smörgåsar och övriga rätter. Barista, kassahantering, städning efter dagens arbete. Även andra uppgifter kan förekomma, såsom diskplock/disk.
Tjänsten förutsätter att du kan arbeta helger.
OM OSS
Familjeägt café sedan 1971. Säsongsöppet (5 månader, maj-sep) med många besökande gäster från hela världen. Mycket vackert läge vid inloppet till Stockholm, beläget längst ut på Djurgården. En härlig miljö med frisk luft, sjövatten och fågelliv och ett lugn. Här vill vi att gästen ska känna sig välkommen och få den bästa servicen. Vi håller hög kvalitet vad gäller matutbud/bakverk. Erbjuder smörgåsar, sallader, enklare varmrätter och bakverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: blockhusporten@gmail.com Arbetsgivare AB Blockhusporten
(org.nr 556603-8682)
Blockhusringen 27 (visa karta
)
115 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Aktiebolaget Blockhusporten Jobbnummer
9747570