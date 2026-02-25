Kassabiträde i Lost in Tokyo

Asian Downtown AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg
2026-02-25


Lost in Tokyo Restaurang söker ett kassabiträde som gillar service och högt tempo.
Du kommer framför allt arbeta i kassan, men också hjälpa till med att fylla på varor och hålla rent vid kassan och serveringen.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Är noggrann och ansvarstagande
Kan flytande svenska och engelska
Erfarenhet är meriterande men inget krav.

Välkommen att söka och bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: thanhluu1608@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asian Downtown AB (org.nr 559451-3128)
Fredsgatan 1 (visa karta)
411 07  GÖTEBORG

Jobbnummer
9764205

