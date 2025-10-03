Karriärcoach till Malmö
Eyes4work AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2025-10-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Malmö
, Burlöv
, Kävlinge
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Eyes4work startades med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Idag finns Eyes4work på ca 60 orter i Sverige och vårt uppdrag är att ge alla människor oavsett bakgrund och behov en möjlighet som tar individen vidare till sitt nästa mål och sin nya framtid. Vi strävar efter en mångfaldsrik och inkluderande arbetsmarknad.Om tjänsten
Som Eyes4works karriärcoach blir du en viktig del i arbetet med att stötta arbetssökande mot arbete eller studier. Du rapporterar till Regionchef och arbetar både strategiskt och operativt för att etablera kontoret, attrahera deltagare och skapa starka samarbeten med arbetsgivare och partners i regionen.
Det här är mer än en traditionell coachroll. Du får vara med på en spännande resa där du både får utveckla verksamheten och växa i din egen roll inom Eyes4work i Region syd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Coacha och vägleda deltagare inom Rusta och Matcha mot arbete eller studier
• Leda och koordinera etableringen av Eyes4works kontor i Malmö i nära samverkan med Regionchef Syd
• Bygga och vårda relationer med arbetsgivare i Skåne, skapa direktvägar till jobb och praktik.
• Arbeta aktivt med rekrytering av deltagare till Eyes4work.
• Delta i och planera marknadsaktiviteter såsom mässor och nätverksevent
• Säkerställa administration, dokumentation och uppföljning enligt kvalitetsrutiner
• Samarbeta med Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och andra aktörer
• Bidra till ett resultatfokuserat team med högt engagemang och deltagarnytta i centrum.
• Du skall drivas av mål, uppföljning och resultat. Profil
Kanske arbetar du idag som handledare, coach eller i en annan roll inom omställning eller arbetsmarknadsinsatser. Du är lösningsfokuserad, initiativtagande och trivs med att ta ansvar.
Du är också nyfiken, lyhörd och motiveras av att göra skillnad - både för individen och verksamheten.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet från liknande roller inom Rusta och Matcha, arbetsmarknadsinsatser eller coaching
• Ett starkt och aktivt nätverk bland arbetsgivare i Skåne, gärna med dokumenterad erfarenhet av att skapa jobbmöjligheter
• Förmåga att arbeta strategiskt och operativt i en uppstartsmiljö.
• Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift (andra språk, exempelvis Arabiska, är meriterande)
• Förmåga att arbeta strukturerat, resultatinriktat och självgående, men med en stark teamkänsla. Kvalifikationer
Du skall dessutom ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
Alternativ 1
• Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
• Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (även deltid kan godkännas om den sammanlagda arbetstiden motsvarar två års heltid).
Alternativ 2
• Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och gruppsykologi
• Karriärvägledning
B-körkort och tillgång till bil.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet i denna rekrytering.
Urval görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eyes4work Jobbnummer
9538744