2026-03-12
Karriärcoach sökes till Växjö/Alvesta
Till vårt kontor Alvesta/Växjö söker vi en karriärcoach inom Rusta och matcha. Tjänsten är 80% med möjlighet till heltid, fördelat Växjö och Alvestad. Önskad start är 4 maj 2026
Som karriärcoach ansvarar du bland annat för att rusta arbetssökande till att hitta arbete eller studier och matcha dem mot arbetsgivare. Du genomför kartläggningar och hjälper arbetssökande med arbetsgivarkontakter och att skapa nätverk.
Vem är du?
Du har med fördel ett stort eget nätverk i och omkring Nässjö och närliggande orter eller är beredd att jobba aktivt med att skapa och upprätthålla arbetsgivarkontakter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att coacha. Du behöver vara bekväm med att arbeta med dator och olika system.Publiceringsdatum2026-03-12Kravprofil för detta jobb
För att vara behörig handledare i Rusta och matcha krävs att du uppfyller ett av följande två alternativ:
1) Högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system) samt minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (deltidsanställningar kan räknas samman om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år).
2) Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat samt minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (deltidsanställningar kan räknas samman om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre år) i något/några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och gruppsykologi.
• Karriärvägledning.
Eftergymnasial utbildning är t.ex. högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar (t.ex. KY och YH).
Observera att utbildningsbevis och arbetsgivarintyg ska bifogas din ansökan och är en förutsättning för att anställning kan inledas. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Ansök senast 2026-04-11 och ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Maria Kehagia på maria.kehagia@arbetslivsresurs.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: maria.kehagia@arbetslivsresurs.se
Detta är ett deltidsjobb.
Kronobergsgatan 12, Växjö
352 32 VÄXJÖ
