Karolinska Institutet söker säkerhetssamordnare
2025-10-10
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Hos oss på Karolinska Institutet (KI) får du möjligheten att tillsammans med kunniga kollegor bidra till en verksamhet i internationell toppklass och arbeta i en omväxlande, innehållsrik och inspirerande miljö.
Till KI:s centrala säkerhetsenhet söker vi nu en säkerhetssamordnare som vill bidra till det viktiga uppdraget att driva, utveckla och samordna säkerhetsarbetet på hela KI.
Säkerhetsenheten är en del av det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) och arbetar med att ge kvalificerat stöd till KI:s institutioner och ledning. Enheten har precis byt organisatorisk placering inom det gemensamma verksamhetsstödet för att möta växande behov och utmaningar inom säkerhetsområdet. Målet är en mer integrerad och effektiv säkerhetsfunktion.
Din roll
Som säkerhetssamordnare med fokus på fysisk säkerhet kommer du tillsammans med kollegor i säkerhetsenheten att arbeta brett inom säkerhetsområdet.
I rollen ingår operativ och strategisk hantering av KI:s säkerhetssystem, såsom larm-, kamera- och passersystem, som du även kommer att vara med att administrera och utveckla. Du kommer även att arbeta med andra arbetsuppgifter som kravställare, tex vid byggnadsprojekt där fysiska säkerheten är en viktig del.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Stödja och ta ansvar för den fysiska säkerheten
- Passerkortshantering
- Följa upp ställda krav efter upphandling och olika projekt
- Ge stöd och råd till verksamheten rörande säkerhetsrelaterade frågor
- Självständigt utföra enklare utredningar inom säkerhetsområdet
- Delta vid event och ansvara för eventsäkerhet
- Hantera personsäkerhet och personlarm
- Bevaka att universitetet följer lagar och förordningar inom området
- Stödja säkerhetschefen och säkerhetssamordnare vid enheten
- Samverka och ge support till IT och entreprenörer för tekniska system
- Hålla utbildningar för KI:s verksamheter, tex inom krisledning och hot & våld, PDV (Pågående dödligt våld)
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot säkerhetsområdet alternativt annan eftergymnasial utbildning med t.ex. inriktning krishantering, samhällssäkerhet, beredskap eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har relevant arbetslivserfarenhet, erfarenhet av att självständigt utföra enklare utredningar inom säkerhetsområdet och goda kunskaper om tekniska säkerhetssystem inom fysisk säkerhet.
Vidare ser vi att du som sökande har:
- Goda kunskaper i Officepaketet
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
- Giltigt B-körkort
Följande är meriterande:
- Du har erfarenhet av arbete med Integra, Omnis och Milestone
- Goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen och andra lagar och regler som reglerar säkerhetsområdet
- Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan
- Arbete med nyckel- och accessystem
- Arbete med risk och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplan
- Erfarenhet av arbete med utredningar, exempelvis ekonomisk och intern brottslighet
- Arbete på annan statlig myndighet, gärna högskola eller universitet
Som person är du ansvarstagande, prestigelös och positiv samt har god samarbetsförmåga. Du är initiativrik och har en förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och är van att planera ditt arbete och klarar att arbeta under press.
Vidare är du en bra rådgivare, inspiratör och kommunikatör. För att göra ett bra jobb hos oss är det viktigt att du är serviceinriktad, har integritet och initiativförmåga samtidigt som du är strategisk och strukturerad.
Vissa verksamheter inom Karolinska Institutet är placerade i skyddsklass varför säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras vid ev. anställning i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna och Flemingsberg
Publiceringsdatum
2025-10-10
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer påbörjas vecka 47.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3943/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd Kontakt
