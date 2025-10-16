Kapare
2025-10-16
Vi söker en kapare till vår kunds verkstad i Ystad. Du kommer att arbeta med kapning av metallprofiler enligt ritningar och specifikationer, samt bidra till ett effektivt produktionsflöde. Rollen kräver god precision och ett öga för detaljer.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna du kommer att utföra i samarbete med övriga produktionsteamet består huvudsakligen av:
• Kapning av metall med bandsåg, kapskiva och andra verktyg
• Hantering av material och förberedelse inför svetsning och montering
• Kvalitetskontroll av kapade delar
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För tjänsten krävs att du:
• Har erfarenhet av verkstadsarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
• Har truckkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av ritningsläsning är meriterande.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg 0417-77 99 85.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning som förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
