Kantpressare till Bevent Rasch i Motala
2026-02-20
Om företaget Som kantpressare hos Bevent Rasch får du chansen att vara en del av en stabil och framåtlutad familjekoncern som kombinerar trygghet med innovation.
Deras nybyggda produktionslokaler i Motala är utformade med modern arbetsmiljö i fokus. Där kombineras deras starka ingenjörsarv med en genuin innovationslust och en ambition att leda utvecklingen. Det gör Bevent Rasch till en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas.
Bevent Rasch ser på ventilation som en framtidsbransch där deras produkter gör skillnad för både inomhusmiljö och brandsäkerhet i lokaler där människor vistas. Med nära 100 års erfarenhet fortsätter de att sträva efter att leda utvecklingen och erbjuda lösningar som förbättrar ventilationen i alla led.
Dina arbetsuppgifter I rollen som kantpressare på Bevent Rasch kommer du att arbeta med plåtbearbetning till produkter inom ventilationssystem. Du ställer in och kör maskinen utifrån ritningar och använder rätt verktyg för att bocka plåtdetaljer med stor noggrannhet. Din förståelse och känsla för att forma plåt är en viktig del i det dagliga arbetet. Du ansvarar även för att dokumentera och rapportera utfört arbete i systemet.
Din profil Du känner dig hemma i verkstadsmiljö, är van att använda verktyg och ser vikten av att vara noggrann i arbetet.
Som person har du en god inställning till både arbete och dina kollegor, du är självgående och trivs att arbeta i ett högt tempo. Du känner dig även trygg i att självständigt planera din arbetsdag.
Meriterande: -Erfarenhet av kantpress -Erfarenhet inom verkstadsindustrin -God kunskap inom ritningsläsning
Krav: -Truckkort (Kan utbildas inför start, bekostas själv)
Bevent Rasch värdesätter personlig lämplighet högt, och ser möjligheten för rätt person att kunna läras upp på plats.
Ansökningsförfarande Den här tjänsten är en konsultlösning vilket innebär att du inledningsvis anställs av Skill och jobbar på uppdrag hos Bevent Rasch, men där målet är att anställningen tas över av kund efter en tid.
I den här processen sker urvalsarbetet löpande så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Återkoppling sker vanligtvis inom två veckor.
