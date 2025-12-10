Kantpressare
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby
2025-12-10
Är du noggrann, tekniskt kunnig och trivs i en producerande miljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en kantpressare till vårt team där kvalitet, precision och laganda står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Ställa, programmera och köra kantpress (gärna med erfarenhet av Amada, Bystronic eller liknande)
Avläsa ritningar och mäta detaljer enligt kravspecifikation
Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och följer satta tidsramar
Genomföra enklare underhåll av maskiner
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av kantpressning eller plåtbearbetning
Kan läsa och förstå ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att jobba på skift
Vi erbjuder dig
Ett stabilt och trevligt arbetslag
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Bra arbetsvillkor och konkurrenskraftig lön
En modern produktionsmiljö med kvalitet i fokus
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9636666