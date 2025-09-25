Kantor till Tunafors församling
Eskilstuna Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Eskilstuna Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Eskilstuna
2025-09-25
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Pastorat i Eskilstuna
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga ett levande musikliv i vardag och fest? Är du i början av din karriär, eller redo för en ny utmaning? Vi söker en kantor som vill engagera sig i församlingens verksamheter och på ett nyskapande sätt vill möjliggöra en kyrka för framtiden! Du välkomnas in i ett arbetslag som präglas av positivitet och engagemang.
Arbetsuppgifter
Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta med församlingens musikaliska verksamhet i en inkluderande och inspirerande miljö. Vi söker dig som vill arbeta brett, engagera dig och utveckla församlingens verksamheter och musikliv i nära samarbete med kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att spela på gudstjänster och kyrkliga handlingar, vidare kommer du att arbeta med vuxenkör och genom det vara med och utveckla församlingens körverksamhet. Med din musikaliska kompetens är du med och utvecklar, berikar och inspirerar församlingens liv.
Du välkomnas av ett positivt och engagerat team på 12 personer med hög kompetens som består av präster, diakoner, pedagoger, organist, församlingsmusiker, värdinnor och vaktmästare.
I församlingen finns två kyrkor, Fors kyrka med anor från 1100-tal och S:t Andreas kyrka som stod klar 1988. I båda våra kyrkor håller orglarna hög klass.
Utöver ovan ansvarsområden kan andra musikaliska projekt, verksamheter och pastoratsövergripande arrangemang ingå. I arbetet förekommer också vissa administrativa arbetsuppgifter samt resor inom pastoratet.
Arbete på kvällar, helger och storhelger ingår.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kantorsutbildning enligt Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på minst C-nivå alt. annan musikerutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har goda datakunskaper då det förekommer i det dagliga arbetet
• Har goda kunskapar i svenska i såväl tal som skrift då det förekommer i det dagliga arbetet
• Är medlem i Svenska kyrkan och delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar
• I och med att pastoratet är geografiskt utbrett och resor inom tjänsten förekommer, är det även ett krav på B-körkort.
Vi söker dig som motiveras av att ingå i ett team och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, både med kollegor och externa kontakter. Hos oss är det viktigt att vilja och våga kliva utanför kyrkans väggar för att skapa relation och engagemang. Du är kreativ och motiveras av att ta egna initiativ och kommer gärna med idéer som skapar utveckling för verksamheten. Vidare är du flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter, situationer och personer och har ett gott och professionellt bemötande gentemot andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar! Övrig information
Eskilstuna pastorat är fyra församlingar, två förskolor och en begravningsverksamhet. Stödfunktionen har en bred kompetens vilket gör att församlingarna kan fokusera på sin verksamhet.
I den här rekryteringen kommer vi be dig om ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för tjänsten. Arbetspsykologiska tester kan även förekomma och vara en del av urvalet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslut av rekryteringen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Pastorat
(org.nr 252004-9053) Arbetsplats
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kontakt
Församlingsherde
Mary Lindgren Carlsson mary.lindgrencarlsson@svenskakyrkan.se 016-4033631 Jobbnummer
9525469