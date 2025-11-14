Kallskänka
Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB / Kockjobb / Båstad
2025-11-14
Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB i Båstad
Hotell och Restaurang Hovs Hallar är en konferensanläggning utanför Båstad på Bjärehalvön . Vår restaurang tar upp till 150 gäster och vi serverar både frukost, lunch och à la carte.
Nu söker vi en glad härlig service-stjärna till vårt fantastiska team. Du är en lagspelare som ser vad som behövs, tar egna initiativ och tvekar aldrig att hjälpa en kollega. Du trivs med att jobba nära andra och bidrar aktivt till en positiv stämning i teamet
Uppgifter som förekommer är:
Duka upp och se till att frukostbuffén är inbjudande och fräsch. Även göra ny till morgondagen.
Ansvara för upplägg och tillredning av sallad till vår fina lunch buffè. Vi ser gärna att du har ett brinnande intresse för både upplägg och minskat matsvinn
Tillsammans lyfter vi Hovs Hallar till nya höjder välkommen med din ansökan
Du behöver ha tillgång till eget färdmedel då kollektivtrafik ej finns.
Tillgång till personal boende finns vid behov.
Tillträde: Januari
Skicka din ansökan till: hovmastare@hovshallar.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: hovmastare@hovshallar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB
(org.nr 556514-9589)
Hovshallavägen 160 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hovs Hallar AB, Hotell & Restaurang Jobbnummer
9605820