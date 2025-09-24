Kallskänka

Norrort Konditori AB / Kockjobb / Sollentuna
2025-09-24


Visa alla kockjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Norrort Konditori AB i Sollentuna, Danderyd, Solna eller i hela Sverige

Nu söker vi en kallskänka som kan förbereda soppor, enklare maträtter, snittar, buffér, smörgåstårtor, Landgångar , Smörgåsar samt smoothie, overnight oats och chiapuddingar.
Vi söker dig som har arbetat med detta tidigare.
Du bör ha erfarenhet tidigare av dessa arbetsuppgifter. Vi arbetar med hygien och livsmedelskontroll så ser gärna emot att du är rökfri under arbetstid.
Arbetstid: Mån-fre kl.5-13.30 varannan lördag, ledig varannan måndag. Denna tjänst är heltid med provanställning 6 månader.
Vi är ett familjeföretag som snart firar 100 år i samma familj. Balders Bröd har Konditorier i Norrort men allt tillverkas i köket på Balders Bröd i Sollentuna Centrum.
Välkommen med din ansökan jobb@baldersbrod.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Mejl
E-post: jobb@baldersbrod.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrort Konditori AB (org.nr 556139-4817), http://www.baldersbrod.se
Sollentunavägen 163 (visa karta)
191 47  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Balders Bröd

Jobbnummer
9523777

Prenumerera på jobb från Norrort Konditori AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Norrort Konditori AB: