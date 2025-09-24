Kallskänka
Nu söker vi en kallskänka som kan förbereda soppor, enklare maträtter, snittar, buffér, smörgåstårtor, Landgångar , Smörgåsar samt smoothie, overnight oats och chiapuddingar.
Vi söker dig som har arbetat med detta tidigare.
Du bör ha erfarenhet tidigare av dessa arbetsuppgifter. Vi arbetar med hygien och livsmedelskontroll så ser gärna emot att du är rökfri under arbetstid.
Arbetstid: Mån-fre kl.5-13.30 varannan lördag, ledig varannan måndag. Denna tjänst är heltid med provanställning 6 månader.
Vi är ett familjeföretag som snart firar 100 år i samma familj. Balders Bröd har Konditorier i Norrort men allt tillverkas i köket på Balders Bröd i Sollentuna Centrum.
Välkommen med din ansökan jobb@baldersbrod.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: jobb@baldersbrod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrort Konditori AB
(org.nr 556139-4817), http://www.baldersbrod.se
Sollentunavägen 163 (visa karta
191 47 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Balders Bröd Jobbnummer
